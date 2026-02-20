На війні загинув багаторазовий чемпіон України

Захисник України був успішним спортсменом та тренером

На фронті загинув захисник України, майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу WAKO Дмитро Русецький. Він був багаторазовим чемпіоном України, переможцем Кубків світу з кікбоксингу, а також тренером.

Що потрібно знати

На фронті загинув відомий український кікбоксер

Дмитро був багаторазовим чемпіоном країни та переможцем міжнародних змагань

Федерація кікбоксингу України висловила співчуття у зв’язку із загибеллю захисника України

Про смерть Героя повідомила президентка Федерації кікбоксингу України Ольга Павленко. Дмитро загинув 15 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Писарівка (Сумська область).

Дмитро був не лише сильним бійцем на рингу, а й мужнім захисником України. Його сила духу, відданість справі та любов до Батьківщини назавжди залишаться у нашій пам’яті. Світла пам’ять воїну, спортсмену та людині з великої літери. Герої не вмирають. Ольга Павленко

Дмитро Русецький/Фото: facebook.com/olga.pavlenko.16

Нагадаємо, російські окупанти вбили чемпіона світу з кікбоксингу WPKA Миколу Литовченка. Український спортсмен загинув 5 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на лиманському напрямку. Раніше на фронті загинув бойовий медик, альпініст, рятувальник, гід, скайраннер (гірський біг) та чемпіон України зі спортивного туризму Володимир Василишин.