Врятував не один десяток бійців: на фронті загинув український медик-альпініст

Спортсмен віддав життя за незалежну Україну

На війні проти російських загарбників загинув бойовий медик, альпініст, рятувальник, гід, скайраннер (гірський біг) та чемпіон України зі спортивного туризму Володимир Василишин. Герой служив парамедиком у 241-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

Що потрібно знати

Василишин займався гірськими спортивними дисциплінами

Володимир служив парамедиком у ЗСУ

Спортсмен загинув у день реєстрації на турнір зі скі-альпінізму

Про смерть захисника України повідомила пресслужба Федерації альпінізму та скелелазіння України у Facebook. 33-річний спортсмен зареєструвався на турнір зі скі-альпінізму 5 січня і цього ж дня загинув. Герой захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

5 січня, вранці, він зареєструвався для участі в Чемпіонаті України зі скі-альпінізму, який має пройти за кілька днів. Це мав бути його перший старт у цій дисципліні. Він дуже цього чекав і хвилювався, що зможе вийти лише на один забіг через службу. 5 січня, увечері, його командир повідомив, що Вова загинув. Федерації альпінізму та скелелазіння України

Володимир Василишин/Фото: instagram.com/vova_vasulushun

Відомий український альпініст Тарас Поздній розповів, що метою Володимира було сходження на 8-тисячник Манаслу, а сам спортсмен, який врятував десятки побратимів, запам’ятався енергійністю та своєю посмішкою. Саме через неї у нього був позивний "Веселий".

Це людина дії. Постійно наповнений гарною енергією та посмішкою. Попри обставини і як складно було йому самому, він завжди посміхався і підтримував інших. Мабуть, саме тому й позивний у нього був Веселий. Вова пішов до лав ЗСУ у ролі бойового медика. Він постійно вдосконалював свої знання і завжди хотів діяти. Навіть коли його частина була на відводі, шукав варіанти, як бути корисним ближче до фронту та рятувати побратимів. З колективом він вивіз та врятував не один десяток бійців. Тарас Пізній

