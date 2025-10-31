На війні загинув український хокеїст

Захисник України віддав найцінніше на війні

У п’ятницю, 31 жовтня, стало відомо про загибель на фронті колишнього українського хокеїста та тренера Олександра Пойди. Напередодні на війні загинув фанат київського "Динамо" Вадим Підлипенський.

Що потрібно знати

На фронті загинув захисник України, хокеїст та тренер Олександр Пойда

Герой загинув у бою на Харківщині

Федерація хокею України висловила свої співчуття у зв’язку із загибеллю захисника України

Про смерть Героя повідомляє пресслужба Федерації хокею України (ФХУ). 52-річний Пойда загинув у бою проти окупантів.

Вічна пам’ять Олександру Миколайовичу. Федерація хокею України висловлює співчуття рідним, близьким та вихованцям Олександра Миколайовича. ФХУ

Пойда грав у хокей сам, а потім почав тренерську кар’єру. Уродженець Дніпродзержинська (нині Кам’янське), працював із дитячими та юнацькими командами криворізького "Кривбасу" та херсонського "Дніпра". Герой загинув у бою на Куп’янському напрямку (Харківська область).

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті тренера з легкої атлетики Андрія Бобровника. Герой загинув під час боїв під Покровськом (Донецька область) у листопаді 2024 року, проте його смерть вдалося підтвердити лише у 2025 році. Також війна забрала життя захисника України, залізничника та колишнього волейболіста Михайла Шостака.