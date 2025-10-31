На війні загинув український хокеїст
У п’ятницю, 31 жовтня, стало відомо про загибель на фронті колишнього українського хокеїста та тренера Олександра Пойди. Напередодні на війні загинув фанат київського "Динамо" Вадим Підлипенський.
Що потрібно знати
- На фронті загинув захисник України, хокеїст та тренер Олександр Пойда
- Герой загинув у бою на Харківщині
- Федерація хокею України висловила свої співчуття у зв’язку із загибеллю захисника України
Про смерть Героя повідомляє пресслужба Федерації хокею України (ФХУ). 52-річний Пойда загинув у бою проти окупантів.
Вічна пам’ять Олександру Миколайовичу.
Федерація хокею України висловлює співчуття рідним, близьким та вихованцям Олександра Миколайовича.
Пойда грав у хокей сам, а потім почав тренерську кар’єру. Уродженець Дніпродзержинська (нині Кам’янське), працював із дитячими та юнацькими командами криворізького "Кривбасу" та херсонського "Дніпра". Герой загинув у бою на Куп’янському напрямку (Харківська область).
Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті тренера з легкої атлетики Андрія Бобровника. Герой загинув під час боїв під Покровськом (Донецька область) у листопаді 2024 року, проте його смерть вдалося підтвердити лише у 2025 році. Також війна забрала життя захисника України, залізничника та колишнього волейболіста Михайла Шостака.