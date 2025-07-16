На війні загинув український боксер-розвідник

Спортсмен пішов на фронт добровольцем

На війні проти російських окупантів загинув боєць розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України, боксер Юрій Єгоров. Раніше на фронті зазнав смертельного поранення український ватерполіст Родіон "Джин" Пустовий.

Про смерть Єгорова повідомляє пресслужба Федерації боксу України. Герой загинув 11 липня 2025 року.

"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття рідним, побратимам та всій спортивній спільноті Житомирщини", — йдеться у повідомленні.

Юрій народився у селі Рижани, Володарськ-Волинського району Житомирської області. Там закінчив школу, після чого вступив до Житомирського Поліського агроуніверситету. Єгоров займався боксом під керівництвом Віталія Мельника та виступав за боксерський клуб "Стелс", входив до складу збірної Житомирської області.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну добровільно вступив до лав захисників України. Служив у підрозділі розвідки бригади "Азов".

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті тренера-викладача Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Бондаря. Також війна забрала життя українського футболіста, вихованця ФК "Львів" Юрія Яцківа.