Український тренер загинув на фронті, рятуючи побратимів

Герой загинув, рятуючи побратимів

На фронті загинув тренер-викладач Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Бондар. Раніше війна забрала життя українського дзюдоїста Євгена Корогода.

Про смерть Бондаря повідомляє пресслужба Федерації греко-римської боротьби України у Facebook. Герой загинув під час виконання бойового завдання.

"Захищаючи Батьківщину, трагічно загинув тренер-викладач Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Бондар Олександр Анатолійович.

Тренер першої категорії з багаторічним досвідом роботи з дітьми. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати нашу країну.

Олександр загинув при виконанні бойового завдання, рятувавши своїх побратимів, поклав своє життя!

Висловлюємо співчуття близьким та рідним. Вічна памʼять і слава Герою", — йдеться у повідомленні.

Раніше на війні загинув український футболіст Олексій Шубін, який виступав за "Десну" та "Черкаси". Крім того, життя за Україну віддав футболіст Вадим Папірович, який грав за юнацьку збірну України. Також на фронті загинув український футболіст, вихованець футбольного клубу "Львів" Юрій Яцків.