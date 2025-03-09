Від футбольного поля до фронту: на війні загинув український футболіст

Колишній спортсмен віддав життя за Україну

На фронті загинув український футболіст Олексій Шубін, який виступав за "Десну" та "Черкаси". Раніше життя за Україну віддав футболіст Вадим Папірович, який грав за юнацьку збірну України.

Сумну звістку повідомила Українська асоціація футболу. Герой загинув у листопаді 2024 року під час виконання бойового завдання.

Шубін був вихованцем дніпропетровського футболу, кар’єру розпочав у "Шахтарі" (Павлоград), у футболці якого дебютував 21 жовтня 1992 року у поєдинку 1/16 фіналу кубка України проти сімферопольської "Таврії". Потім 3 роки він грав у Білорусі після чого повернувся в Україну, де виступав за "Торпедо" (Запоріжжя), "Металург" (Нікополь), "Черкаси", "Нафтовик", "Нікополь", "Десну" та "Авангард".

Олексій був головним сержантом розвідки національної гвардії України. Шубін нагороджений золотим хрестом ЗСУ, також має відзнаку за оборону Харківщини. 49-річний ексспортсмен загинув поблизу населеного пункту Липці (Харківська область) під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV дрону.

Нагадаємо, у червні на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Раніше війна забрала ексфутболіста Дмитра Богачова.