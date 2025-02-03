Загинув 24-річний ас: Україна втратила молодого льотчика-винищувача

Він брав участь у найважливіших операціях із захисту українського неба

Повітряні Сили ЗСУ зазнали тяжкої втрати — під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач капітан Іван Болотов. Молодий пілот мав лише 24 роки, але встиг проявити себе як досвідчений та професійний військовий.

За час повномасштабного вторгнення він неодноразово успішно виконував складні бойові завдання та завдавав втрат ворогу на різних напрямках фронту. Про це повідомляється на сторінці 831 бригади тактичної авіації у Фейсбук.

Товариші по службі розповідають, що Іван був вправним пілотом і швидко знаходив вихід у складних ситуаціях. Він брав участь у найважливіших операціях із захисту українського неба.

За словами командування бригади, капітан Болотов зробив значний внесок у боротьбу з російськими загарбниками. Він постійно літав на розвідку та допомагав нашим військовим на землі.

Досвід та вміння льотчика допомогли врятувати життя багатьох українських захисників на передовій. Іван чудово справлявся з керуванням винищувача та успішно протистояв ворогу в повітряних боях.

Бригада тактичної авіації висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Побратими кажуть, що завжди пам'ятатимуть капітана Івана Болотова як хороброго захисника України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на війні загинув медик із Дніпра. Він врятував не одне життя і вивозив поранених з "Азовсталі".