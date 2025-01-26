На фронті загинув Притула: відомий продюсер та військовий

На момент смерті йому було 41 рік

У неділю, 26 січня, стало відомо про загибель на війні відомого кінопродюсера та голови Громадської ради при Держкіно України Станіслава Притули.

Про це повідомила у Facebook його дружина Лариса Титаренко.

"Пробачте — ті, хто знав його й любив. Кожного дня цієї війни — й у 2014, і три нескінченні останні роки, — я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Усе буде добре"", — написала жінка.

Про смерть свого колеги також повідомили і у Державному агентстві України з питань кіно (Держкіно). Там підкреслили: Станіслав був "чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається в світі".

Глава Української гільдії режисерів Жанна Максименко-Довгич назвала смерть Притули великою втратою для України та українського кінематографа.

"Ми втратили одного з тих, з ким пов'язували майбутнє країни, того, хто не боявся брати на себе відповідальність і саме тому з перших днів з початку повномасштабного вторгнення він був на війні", — написала Максименко-Довгич.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, під Дніпром знайшли мертвим відомого журналіста та військовослужбовця Андрія Нікітіна.