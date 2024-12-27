Доброволець, якому двічі відмовили у мобілізації. На Київщині попрощались з загиблим воїном

Тіло воїна повернули лише через пів року після смерті

У п'ятницю, 27 грудня, в Бучі попрощались з загиблим героєм України Олексієм Дивничем. Боєць загинув на Поровському напрямку.

Про це повідомляє Бучанська міська рада. Зазначається, що Дивнич добровільно вступив до лав ЗСУ в травні 2023 рок.

І це навіть попри дві відмови через стан здоров’я під час мобілізації. Чоловік був рішуче налаштований захищати рідну землю.

Відомо, що Олексій служив у складі 241-ї бригади територіальної оборони. Він брав участь в обороні Покровського напрямку. Але у травні 2024 року, під час виконання бойового завдання, воїн трагічно загинув.

"Лише зараз тіло Олексія вдалось повернути шляхом репатріації. Нині у скорботі перебуває любляча дружина Оксана та батько. Ми розділяємо ваше горе. "Про нього неможливо сказати щось погане. Позитивний, добрий та щирий", – таким згадує Олексія Дивнича його дружина", – додав Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Церемонія прощання з військовим відбулась 27 грудня у Бучі. Воїна поховали на Алеї Героїв, по вулиці Пам'яті, 1.

Нагадаємо, що на фронті щодня гинуть захисники України. Так, своє життя за Незалежність України віддав майор ЗСУ Сергій Гулаков. У нього була дружина та маленька дочка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Львівщині прощаються із захисником, який загинув напередодні Різдва.