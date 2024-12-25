Любив яскраві капелюхи й поезію: на фронті загинув захисник Олексій Безпальцев (фото)

Поет-модерніст був відомий у літературних колах Харківщини

Чимало українських митців гинуть, боронячи Батьківщину. Серед полеглих — харківський модерновий поет Олексій Безпальцев.

Повідомляється, що він загинув на Харківщині — воював на Куп’янському напрямку. До того, рік тримав оборону на Покровському. Поету та військовому назавжди 34 року.

Медіагрупа "Накипіло" повідомляє, що Олексій був мобілізованим і попри випробування, що випали на його долю, залишився таким самим "нестандартом". Нестандартним був і його зовнішній вигляд — завжди яскраві капелюхи, і його поезії. У його творчому доробку — самвидавна книжка "Шиза" у 2016 та участь у чисельних літературних слемах з віршами категорії 18+.

Олексій Безпальцев любив яскраві капелюхи

Олексій Безпальцев

Його поезії були далекі від класичних. "У кожному творі більшою чи меншою мірою наявний гумор. Однак не можна сказати, що це надає збірці позитивності та бодай певної веселості. Гумор тут — постмодерновий, це їдка і хвороблива іронія, сміх крізь сльози, карнавал перед кінцем світу", — писав критик про вірші Безпальцева. "Різкий і талановитий поет, людина, яка відмінно зналась на пиві і просто дуже класний чувак", — згадує про Олексія Олександр Седов.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель волонтерки Євгенії Духопельнікової, яка з 2014 року допомагала військовим. Вона видала книгу "Дівчатка на війні. Подорож Долбоклюя", в якій писала про місце справжніх людських почуттів та важливих побутових дрібниць на війні.