Любив яскраві капелюхи й поезію: на фронті загинув захисник Олексій Безпальцев (фото)
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Поет-модерніст був відомий у літературних колах Харківщини
Чимало українських митців гинуть, боронячи Батьківщину. Серед полеглих — харківський модерновий поет Олексій Безпальцев.
Повідомляється, що він загинув на Харківщині — воював на Куп’янському напрямку. До того, рік тримав оборону на Покровському. Поету та військовому назавжди 34 року.
Медіагрупа "Накипіло" повідомляє, що Олексій був мобілізованим і попри випробування, що випали на його долю, залишився таким самим "нестандартом". Нестандартним був і його зовнішній вигляд — завжди яскраві капелюхи, і його поезії. У його творчому доробку — самвидавна книжка "Шиза" у 2016 та участь у чисельних літературних слемах з віршами категорії 18+.
Його поезії були далекі від класичних. "У кожному творі більшою чи меншою мірою наявний гумор. Однак не можна сказати, що це надає збірці позитивності та бодай певної веселості. Гумор тут — постмодерновий, це їдка і хвороблива іронія, сміх крізь сльози, карнавал перед кінцем світу", — писав критик про вірші Безпальцева. "Різкий і талановитий поет, людина, яка відмінно зналась на пиві і просто дуже класний чувак", — згадує про Олексія Олександр Седов.
Раніше "Телеграф" розповідав про загибель волонтерки Євгенії Духопельнікової, яка з 2014 року допомагала військовим. Вона видала книгу "Дівчатка на війні. Подорож Долбоклюя", в якій писала про місце справжніх людських почуттів та важливих побутових дрібниць на війні.