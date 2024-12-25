Любил яркие шапки и поэзию: на фронте погиб защитник Алексей Безпальцев (фото)

Поэт-модернист был известен в литературных кругах Харьковщины

Многие украинские художники гибнут, защищая Родину. Среди павших – харьковский модерновый поэт Алексей Беспальцев.

Сообщается, что он погиб на Харьковщине — воевал на Купянском направлении. До того, год держал оборону на Покровском. Поэту и военному навсегда 34 года.

Медиагруппа "Накипило" сообщает, что Алексей был мобилизованным и, несмотря на выпавшие на его долю испытания, остался таким же "нестандартом". Нестандартным был и его внешний вид — всегда яркие шляпы и его поэзии. В его творческом наследии — самоизданная книга "Шиза" в 2016 и участие в многочисленных литературных слэмах со стихами категории 18+.

Алексей Беспальцев любил яркие шляпы

Алексей Беспальцев

Его поэзии были далеки от классических. "В каждом произведении в большей или меньшей степени присутствует юмор. Однако нельзя сказать, что это придает сборнику позитивности и хотя бы определенной веселости. Юмор здесь — постмодерновый, это едкая и болезненная ирония, смех сквозь слезы, карнавал перед концом света", — писал критик о стихах Беспальцева. "Резкий и талантливый поэт, человек, отлично знавший пиво и просто очень классный чувак", — вспоминает об Алексее Александр Седов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели волонтера Евгении Духопельниковой, которая с 2014 года помогала военным. Она издала книгу "Девочки на войне. Путешествие Долбоклюя", в которой писала о месте настоящих человеческих чувств и важных бытовых мелочей на войне.