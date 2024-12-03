На войне с Россией погиб украинский поэт и киносценарист (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ему должно было исполниться 57 лет
В войне против России почти каждый день гибнут защитники Украины. На этот раз печальная весть всколыхнула Луцк, ведь свою жизнь отдал боец Мирослав Герасимович (настоящая фамилия Кулик).
Об этом сообщил его брат Тарас Кулик в Facebook. По его словам, поэт, прозаик и киносценарист погиб 25 ноября на фронте.
"В бою с Россией отдал свою жизнь мой брат – Мирослав Кулик в городе Авдеевка Донецкой области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Кулик – воин ВСУ, поэт, прозаик, киносценарист, музыкант, основатель Школы свободных искусств имени Вечернего Пространства. Он родился 29 ноября 1967 года в городе Луцк.
Брат погибшего военного также опубликовал отрывок стиха:
"На цій землі, старі й малі,
Десь кожен з нас помре.
Тож це, вважай, удача —
Якщо ти смерть зустрів
В борні за попіл предків
Дим рідних вівтарів".
Напомним, недавно в Киеве состоялась церемония прощания с погибшим украинским военным Павлом Ведибидой. Боец отдал жизнь 13 ноября в бою с российскими оккупантами под Часовым Яром, Донецкой области. Он защищал Донецкий аэропорт и участвовал в Революции Достоинства.
Ранее "Телеграф" писал, что украинская защитница Богдана Никоненко рассказала, как служит на фронте с 2014 года.