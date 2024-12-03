На войне с Россией погиб украинский поэт и киносценарист (фото)

Ему должно было исполниться 57 лет

В войне против России почти каждый день гибнут защитники Украины. На этот раз печальная весть всколыхнула Луцк, ведь свою жизнь отдал боец ​​Мирослав Герасимович (настоящая фамилия Кулик).

Об этом сообщил его брат Тарас Кулик в Facebook. По его словам, поэт, прозаик и киносценарист погиб 25 ноября на фронте.

"В бою с Россией отдал свою жизнь мой брат – Мирослав Кулик в городе Авдеевка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Мирослав Герасимович (Кулик)

Отмечается, что Кулик – воин ВСУ, поэт, прозаик, киносценарист, музыкант, основатель Школы свободных искусств имени Вечернего Пространства. Он родился 29 ноября 1967 года в городе Луцк.

Брат погибшего военного также опубликовал отрывок стиха:

"На цій землі, старі й малі,

Десь кожен з нас помре.

Тож це, вважай, удача —

Якщо ти смерть зустрів

В борні за попіл предків

Дим рідних вівтарів".

Напомним, недавно в Киеве состоялась церемония прощания с погибшим украинским военным Павлом Ведибидой. Боец отдал жизнь 13 ноября в бою с российскими оккупантами под Часовым Яром, Донецкой области. Он защищал Донецкий аэропорт и участвовал в Революции Достоинства.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская защитница Богдана Никоненко рассказала, как служит на фронте с 2014 года.