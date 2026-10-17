Над Москвой не летают самолеты, а Украина накопила рекордное количество газа. Хронология войны – день 1697

17 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 17 октября. Российские войска продолжают атаковать украинскую энергетику, как следствие графики отключений вводят во все большем количестве областей. А мониторы предупреждают об угрозе ракетных обстрелов в ближайшие дни. Тем временем россияне не уменьшают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 208 боевых столкновений.

Как проходит 1697-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Москвой по сервису Flightadar фактически второй вечер подряд нет самолетов. Между тем, в Росавиации заявили, что аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают и не отправляют рейсы.

Самолеты над Москвой

Я бы, безусловно, хотел, чтобы Путин принял участие во встрече G20. Я не знаю, приедет ли он, Трамп.

Украина накопила рекордные за шесть лет запасы газа перед зимой – 16 млрд кубометров, – Reuters. Как сообщили в "Нефтегазе", это максимальный показатель с 2020 года. Для сравнения, прошлый отопительный сезон Украина начинала с запасами менее 14 млрд. кубометров, а необходимый минимум этой зимой составляет 13,2 млрд. куб.

О происходящем 16 октября читайте в трансляции: Аварийные отключения и прилеты в Харькове. Хронология войны — день 1696

С ситуацией в Украине 15 октября можно ознакомиться в этом материале: Ужасный пожар по прилету в Запорожье и перебои со светом в Киеве. Хронология войны — день 1695

О новостях и событиях 14 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Массовая атака дронов и возобновление работы Starlink. Хронология войны — день 1694