Россияне атаковали энергетику, а в Киеве взрывы. Хронология войны — день 1696

16 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 16 октября. Россия продолжает энергетический террор украинских городов. В нескольких регионах ежедневно вводят графики отключений. В то же время, ситуация на фронте остается напряженной. Тем временем, президент Владимир Зеленский пытается получить больше помощи от партнеров.

Как проходит 1696-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Киеве слышны взрывы.

Только в этот вечер россияне атаковали энергетические объекты в двух областях — Зеленский и премьер Бельгии обсудили последствия круглосуточных атак России по гражданской и критической инфраструктуре.

Украина рассчитывает на поставки самолетов F-16 от Бельгии, а также боеприпасов к ним, – Зеленский. В ходе аудиенции у короля бельгийцев Филиппа глава государства отметил, что главным приоритетом для Украины остается усиление ПВО.

По его словам, F-16 и боеприпасы к ним помогают защищаться от реактивных "Шахедов" РФ. Также Зеленский подчеркнул, что замороженные российские активы должны оставаться заблокированными, пока идет война.

О том, что происходит 15 октября, читайте в трансляции: Ужасный пожар по прилету в Запорожье и перебои со светом в Киеве. Хронология войны — день 1695

С ситуацией в Украине 14 октября можно ознакомиться в этом материале: Массовая атака дронов и возобновление работы Starlink. Хронология войны — день 1694

О новостях и событиях 13 октября "Телеграф" рассказывал здесь: В Киеве прилет в многоэтажку, а партнеры не сообщили о запуске ракет. Хронология войны — день 1693