Росіяни атакували енергетику, а у Києві вибухи. Хронологія війни - день 1696

16 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 16 жовтня. Росія продовжує енергетичний терор українських міст. У кількох регіонах щоденно запроваджують графіки відключень. Водночас ситуація на фронті залишається напруженою. Тим часом президент Володимир Зеленський намагається отримати більше допомоги від партнерів.

Як проходить 1696-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Києві чутно вибухи.

Лише цього вечора росіяни атакували енергетичні об'єкти у двох областях, — Зеленський та прем'єр Бельгії обговорили наслідки цілодобових атак Росії по цивільній та критичній інфраструктурі.

Україна розраховує на постачання літаків F-16 від Бельгії, а також боєприпасів до них, — Зеленський. Під час аудієнції в короля бельгійців Філіпа глава держави зазначив, що головним пріоритетом для України залишається посилення ППО.

За його словами, F-16 та боєприпаси до них допомагають захищатися від реактивних "Шахедів" РФ. Також Зеленський підкреслив, що заморожені російські активи мають залишатися заблокованими, поки триває війна.

Про те, що відбувається 15 жовтня, читайте у трансляції: Жахлива пожежа після прильоту у Запоріжжі та перебої зі світлом у Києві. Хронологія війни — день 1695

Із ситуацією в Україні 14 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Масова атака дронів та відновлення роботи Starlink. Хронологія війни — день 1694

Про новини та події 13 жовтня "Телеграф" розповідав тут: У Києві приліт у багатоповерхівку, а партнери не повідомили про запуск ракет. Хронологія війни — день 1693