Приліт по ЖК в Одесі та наслідки обстрілу Кропивницького. Хронологія війни - день 1695

15 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 15 жовтня. Поки російські війська тероризують українські міста щоденними обстрілами, США вирішили маніпулювати розвідданими для України. Американці наполягають, щоб російські НПЗ залишались у безпеці, а в той самий час РФ запустила майже пів сотні дронів.

Як проходить 1695-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни вдарили по ЖК в Одесі. Внаслідок атаки пошкоджені фасади будівлі та повилітали вікна.

Двоє людей загинули внаслідок масованої російської атаки на Кропивницький, — Кіровоградська ОВА. У місті зафіксували влучання на прибудинковій території багатоповерхівки, пошкоджено вікна та автомобілі. У районі пошкоджено приватні домоволодіння.

США попередили посольство України у Вашингтоні, що в разі нових ударів по російських енергетичних об’єктах США негайно припинять обмін розвідувальною інформацією, — WP.

"Попередження були настільки масовими, що дзвінки надходили всім, у кого прізвище звучало по-українськи".

У Воронезькій області після вибухів спалахнула пожежа, ймовірно, вражено аеродром "Борисоглєбськ". Місцеві повідомляють про вибухи на тлі ракетної тривоги, на місці триває масштабна пожежа, наслідки уточнюються.

Протягом ночі РФ планує запустити 500 "шахедів" по заходу України, — монітори.

Про те, що відбувається 14 жовтня, читайте у трансляції: Масова атака дронів та відновлення роботи Starlink. Хронологія війни — день 1694

Із ситуацією в Україні 13 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Києві приліт у багатоповерхівку, а партнери не повідомили про запуск ракет. Хронологія війни — день 1693

Про новини та події 12 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Удар по будинку у Харкові та наслідки атаки у Києві. Хронологія війни — день 1692