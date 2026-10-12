Росія порушила "енергетичне перемир'я" одразу після оголошення. Хронологія війни - день 1692

12 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 12 жовтня. На фронті помітно збільшилася кількість боїв, хоча досі їх найбільше на Костянтинівському й Покровському напрямках. "Енергетичне перемир'я", оголошене президентом США Дональдом Трампом, було порушене Росією одразу після оголошення, однак Україна ще не втрачає надії.

Як проходить 1692-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила "енергетичне перемир'я" одразу після його оголошення президентом США Дональдом Трампом.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Пісочину під Харковом сягнула 22. Троє людей загинули.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти російських субʼєктів, які причетні до виробництва балістичних ракет, сприяють обходу санкцій у фінансовій сфері, та осіб, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях.

Внаслідок атаки російського ударного дрона по Івано-Франківську в неділю ввечері загинули троє людей, ще троє дістали поранень.

Карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де зараз йдуть бої в Україні 12.10.2026

Про те, що відбувається 11 жовтня, читайте у трансляції: Удар по магазину в Пісочині та однобічне "енергетичне перемир'я". Хронологія війни — день 1691

Із ситуацією в Україні 10 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а у Дніпрі вибух. Хронологія війни — день 1690

Про новини та події 9 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Атака на Дніпровський район та затримання українців в Австрії. Хронологія війни — день 1689