Дрони атакують західні області, а у Росії відповіли на погрози Зеленського. Хронологія війни - день 1689

9 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 9 жовтня. Поки українська делегація прямує у США на зустріч з перемовниками Дональда Трампа, росіяни не припиняють бити по цивільному населенню. Під ударами також опиняється енергетика, внаслідок чого у деяких регіонах діють відключення світла. Тим часом ситуація на фронті залишається складною. За минулу добу сталось 194 бойових зіткнення.

Як проходить 1689-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Реактивний "Шахед" прорвався до Івано-Франківська. У місті чули вибух. Львівщина та Закарпаття залишаються єдиними областями в Україні, куди ще не долітали реактиви. Загалом майже всі дрони, які фіксуються в повітряному просторі України, тримають курс на Захід.

Речник Кремля Пєсков заявив, що погрози президента Зеленського на адресу Росії тепер обертаються проти самої України. Він заявив, що Росія погоджується зі словами Рубіо про те, що наразі не видно жодних перспектив дипломатичного врегулювання.

Про новини та події 8 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Українська делегація прямує у США, а у Києві згорів будинок через приліт. Хронологія війни — день 1688

Про те, що відбувається 7 жовтня, читайте у трансляції: Просування росіян на фронті та наслідки атаки на Київ. Хронологія війни — день 1687

Із ситуацією в Україні 6 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загроза ракетного обстрілу та приліт у Сумах біля ТЦ. Хронологія війни — день 1686