23 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 23 листопада. Росіяни продовжують "вибивати" українську енергетику — як пояснив президент Володимир Зеленський, в агресора нова тактика знищення мереж та ліній передач, щоб відрізати ціли області від енергоджерел. Не припиняється терор і звичайного цивільного населення. Тільки на Київщині нещодавно сталися нищівні прильоти по магазину та багатоповерхівці.

Як проходить 1734-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Ніч починається умовно спокійно, є одиничні дрони, в декількох областях оголошені тривоги.

Російські дрони атакували Харків — спочатку було влучання у дитсадок у Немишлянському районі, після чого сталося ще одне влучання в Холодногірському районі.

Сили Оборони України відкинули противника поблизу Устинівки на Харківщині. Ворог просунувся поблизу Верхньої Терси під Гуляйполем в Запорізькій області. Карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої 23.11.2026

З ситуацією в Україні 22 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський озвучив тактику росіян, "Шахед" вдарив у дитсадок у Харкові. Хронологія війни – день 1733

Про новини та події 21 листопада Телеграф розповідав тут: Вибух у Калінінградській області та нова тактика росіян на фронті. Хронологія війни – день 1732

Те, що відбувається 20 листопада, дізнайтесь у трансляції: Трагедія у Кривому Розі та нові терміни укладання угоди від Трампа. Хронологія війни – день 1731