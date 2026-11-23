Россия продвинулась в Запорожской области и атакует Харьков. Хронология войны – день 1734
- Автор
-
- Дата публикации
-
23 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре понедельник, 23 ноября. Россияне продолжают "выбивать" украинскую энергетику — как пояснил президент Владимир Зеленский, у агрессора новая тактика уничтожения сетей и линий передач, чтобы отрезать целые области от энергоисточников. Не прекращается террор и обычного гражданского населения. Только в Киевской области недавно произошли сокрушительные прилеты по магазину и многоэтажки.
Как проходит 1734-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Ночь начинается условно спокойно, есть единичные дроны, в нескольких областях объявлены тревоги.
Российские дроны атаковали Харьков — сначала было попадание в детсад в Немышлянском районе, после чего произошло еще одно попадание в Холодногорском районе.
Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Устиновки Харьковской области. Враг продвинулся вблизи Верхней Терсы под Гуляйполем в Запорожской области. Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:
С ситуацией в Украине 22 ноября можно ознакомиться в этом материале: Зеленский озвучил тактику россиян, "Шахед" ударил по детсаду в Харькове. Хронология войны – день 1733
О новостях и событиях 21 ноября "Телеграф" рассказывал: Взрыв в Калининградской области и новая тактика россиян на фронте. Хронология войны – день 1732
Происходящее 20 ноября узнайте в трансляции: Трагедия в Кривом Роге и новые сроки заключения соглашения от Трампа. Хронология войны – день 1731