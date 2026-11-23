23 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 23 ноября. Россияне продолжают "выбивать" украинскую энергетику — как пояснил президент Владимир Зеленский, у агрессора новая тактика уничтожения сетей и линий передач, чтобы отрезать целые области от энергоисточников. Не прекращается террор и обычного гражданского населения. Только в Киевской области недавно произошли сокрушительные прилеты по магазину и многоэтажки.

Как проходит 1734-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Ночь начинается условно спокойно, есть единичные дроны, в нескольких областях объявлены тревоги.

Российские дроны атаковали Харьков — сначала было попадание в детсад в Немышлянском районе, после чего произошло еще одно попадание в Холодногорском районе.

Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Устиновки Харьковской области. Враг продвинулся вблизи Верхней Терсы под Гуляйполем в Запорожской области. Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои 23.11.2026

С ситуацией в Украине 22 ноября можно ознакомиться в этом материале: Зеленский озвучил тактику россиян, "Шахед" ударил по детсаду в Харькове. Хронология войны – день 1733

О новостях и событиях 21 ноября "Телеграф" рассказывал: Взрыв в Калининградской области и новая тактика россиян на фронте. Хронология войны – день 1732

Происходящее 20 ноября узнайте в трансляции: Трагедия в Кривом Роге и новые сроки заключения соглашения от Трампа. Хронология войны – день 1731