Вибух у Харкові та готовність США допомогти Росії з чумою. Хронологія війни — день 1686

6 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 6 жовтня. Російські війська зменшили тиск на фронті, адже за минулу добу було зафіксовано 118 бойових зіткнень. Тим часом монітори повідомляють про загрозу ракетного обстрілу найближчими днями.

Як проходить 1686-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Харкові пролунав вибух.

США готові допомогти Росії. Ми знаємо про те, що сталося в Іркутську (чума), — Трамп. У Білому домі раніше повідомили, що стежать за ситуацією в Росії та оцінюють можливі варіанти реагування. Водночас російська влада офіційно не підтвердила, що смерть співробітниці протичумного інституту була спричинена саме чумою.

"Європейська Солідарність" виключила Олексія Гончаренка з фракції. У фракції заявили, що його публічні позиції щодо завершення війни та майбутньої системи безпеки України розійшлися з принципами "Європейської Солідарності".

Про новини та події 5 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Падіння уламків дрона у Києві та наслідки удару по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1685

Про те, що відбувається 4 жовтня, читайте у трансляції: Результати зустрічі Зеленського з Мерцем та підготовка РФ нової серії атак. Хронологія війни — день 1684

Із ситуацією в Україні 3 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибухи в Білгороді та головні заяви Зеленського з нового інтерв’ю. Хронологія війни — день 1683