Приліт "Бандеролі" в будинок в Харкові та нова операція в Олешках. Хронологія війни — день 1685

5 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 5 жовтня. Росія досі не може похвалитися відчутними успіхами на фронті, тому атакує мирних українців — транспортну інфраструктуру, багатоповерхівки тощо. Не особливо допоміг навіть візит до Києва канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Як проходить 1685-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Харкові попередньо влучання "Бандеролі" по багатоквартирному будинку в Індустріальному районі, відомо про двох загиблих та кількох поранених.

Від початку доби до 22:00 на фронті відбулося 163 бойові зіткнення, на Костянтинівському напрямку відбито 22 ворожі атаки, на Покровському – 21.

"Укрзалізниця" на 5-9 жовтня призначає 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express за маршрутом Видубичі – Дарниця – Видубичі.

Вночі 4 жовтня бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Нацгвардії України вдруге провели успішну операцію з доставлення до тимчасово захопленого міста Олешки Херсонської області гуманітарного вантажу. За допомогою дронів було доставлено пакунки загальною вагою майже 4 тонни. Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив професіоналізм українських військових.

Росія створює інформаційне алібі для можливих провокацій на ядерних об’єктах, — ЦПД.

Про новини та події 4 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Результати зустрічі Зеленського з Мерцем та підготовка РФ нової серії атак. Хронологія війни — день 1684

Про те, що відбувається 3 жовтня, читайте у трансляції: Вибухи в Білгороді та головні заяви Зеленського з нового інтерв’ю. Хронологія війни — день 1683

Із ситуацією в Україні 2 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар по складах під Києвом та наслідки атаки на Харків. Хронологія війни — день 1682