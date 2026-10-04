Просування росіян на фронті та падіння уламків у Києві. Хронологія війни — день 1684

4 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 4 жовтня. Російські війська продовжують тиснути на фронті, просуваючись у Донецькій області. Тим часом ворог не припиняє обстріли українських міст, запускаючи дрони. Попри це Україна продовжує надсилати сигнали про готовність до переговорів з Росією та досягнення перемирʼя.

Як проходить 1684-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російські війська просунулися біля Котлино на Покровському напрямі.

Котлино на карті DeepState

Пожежа в приватному житловому будинку сталася у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків, — Кличко.

Про те, що відбувається 3 жовтня, читайте у трансляції: Вибухи у Бєлгороді та головні заяви Зеленського з нового інтервʼю. Хронологія війни — день 1683

Із ситуацією в Україні 2 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар по складах під Києвом та наслідки атаки на Харків. Хронологія війни — день 1682

Про новини та події 1 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Південний міст знову атаковано, а у росіян розбився вертоліт. Хронологія війни — день 1681