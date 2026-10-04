Продвижение россиян на фронте и падение обломков в Киеве. Хронология войны — день 1684

4 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 4 октября. Российские войска продолжают давить на фронте, продвигаясь в Донецкой области. Тем временем враг не прекращает обстрелы украинских городов, запуская дроны. Несмотря на это, Украина продолжает посылать сигналы о готовности к переговорам с Россией и достижении перемирия.

Как проходит 1684-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российские войска продвинулись возле Котлино на Покровском направлении.

Котлино на карте DeepState

Пожар в частном жилом доме произошел в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков, — Кличко.

О происходящем 3 октября читайте в трансляции: Взрывы в Белгороде и главные заявления Зеленского из нового интервью. Хронология войны — день 1683

С ситуацией в Украине 2 октября можно ознакомиться в этом материале: Удар по складам под Киевом и последствия атаки на Харьков. Хронология войны — день 1682

О новостях и событиях 1 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Южный мост снова атакован, а у россиян разбился вертолет. Хронология войны — день 1681