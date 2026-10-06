Взрыв в Харькове и готовность США помочь России с чумой. Хронология войны — день 1686

6 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 6 октября. Российские войска снизили давление на фронте, ведь за минувшие сутки было зафиксировано 118 боевых столкновений. Тем временем мониторы сообщают об угрозе ракетных обстрелов в ближайшие дни.

Как проходит 1686-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Харькове раздался взрыв.

США готовы помочь России. Мы знаем о случившемся в Иркутске (чума) — Трамп. В Белом доме ранее сообщили, что следят за ситуацией в России и оценивают возможные варианты реагирования. В то же время российские власти официально не подтвердили, что смерть сотрудницы противочумного института была вызвана именно чумой.

"Европейская солидарность" исключила Алексея Гончаренко из фракции. Во фракции заявили, что его публичные позиции по завершению войны и будущей системе безопасности Украины разошлись с принципами "Европейской Солидарности".

О новостях и событиях 5 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Падение обломков дрона в Киеве и последствия удара по Запорожью. Хронология войны — день 1685

О происходящем 4 октября читайте в трансляции: Результаты встречи Зеленского с Мерцом и подготовка РФ новой серии атак. Хронология войны — день 1684

С ситуацией в Украине 3 октября можно ознакомиться в этом материале: Взрывы в Белгороде и главные заявления Зеленского из нового интервью. Хронология войны — день 1683