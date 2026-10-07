Трамп марить наближенням миру між Україною та Росією, а загроза обстрілу зросла. Хронологія війни - день 1687

7 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі середа, 7 жовтня. Російські війська продовжують тиснути на фронті та завдавати ударів по українським містам. Як наслідок, у низку регіонів повернулись відключення світла. За даними моніторів, очікується ще більше атак на українську енергетику.

Як проходить 1687-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Війна Росії та України скоро закінчиться, — Трамп.

У проміжку з 1:30 до 3:00 РФ планує запустити до 40 балістичних ракет по Києву, Київщині, Дніпру та Харкову, — монітори.

Про новини та події 6 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Загроза ракетного обстрілу та приліт у Сумах біля ТЦ. Хронологія війни — день 1686

Про те, що відбувається 5 жовтня, читайте у трансляції: Падіння уламків дрона у Києві та наслідки удару по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1685

Із ситуацією в Україні 4 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Результати зустрічі Зеленського з Мерцем та підготовка РФ нової серії атак. Хронологія війни — день 1684