Трамп грезит приближением мира между Украиной и Россией, а угроза обстрела выросла. Хронология войны – день 1687

7 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 7 октября. Российские войска продолжают давить на фронте и наносить удары по украинским городам. Как следствие, в ряд регионов вернулись отключения света. По данным мониторов, ожидается еще больше атак на украинскую энергетику.

Как проходит 1687-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 октября — Телеграф собрал для вас в этом материале.

00:00 Война России и Украины скоро закончится, — Трамп.

В промежутке с 1:30 до 3:00 РФ планирует запустить до 40 баллистических ракет по Киеву, Киевщине, Днепру и Харькову — мониторы.

О новостях и событиях 6 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Угроза ракетных обстрелов и прилет в Сумах возле ТЦ. Хронология войны — день 1686

О происходящем 5 октября читайте в трансляции: Падение обломков дрона в Киеве и последствия удара по Запорожью. Хронология войны — день 1685

С ситуацией в Украине 4 октября можно ознакомиться в этом материале: Результаты встречи Зеленского с Мерцом и подготовка РФ новой серии атак. Хронология войны — день 1684