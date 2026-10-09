Дроны атакуют западные области, а в России ответили на угрозы Зеленского. Хронология войны — день 1689

9 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 9 октября. Пока украинская делегация направляется в США на встречу с переговорщиками Дональда Трампа, россияне не перестают бить по гражданскому населению. Под ударами также оказывается энергетика, в результате чего в некоторых регионах действуют отключения света. Между тем, ситуация на фронте остается сложной. За минувшие сутки произошло 194 боевых столкновения.

Как проходит 1689-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Реактивный "Шахед" прорвался в Ивано-Франковск. В городе слышали взрыв. Львовщина и Закарпатье остаются единственными областями в Украине, куда еще не долетали реактивы. В общем, почти все дроны, которые фиксируются в воздушном пространстве Украины, держат курс на Запад.

Спикер Кремля Песков заявил, что угрозы президента Зеленского в адрес России теперь обращаются против самой Украины. Он заявил, что Россия соглашается со словами Рубио о том, что пока не видно никаких перспектив дипломатического урегулирования.

О новостях и событиях 8 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Украинская делегация летит в США, а в Киеве сгорел дом из-за прилета. Хронология войны — день 1688

О происходящем 7 октября читайте в трансляции: Продвижение россиян на фронте и последствия атаки на Киев. Хронология войны — день 1687

С ситуацией в Украине 6 октября можно ознакомиться в этом материале:Угроза ракетных обстрелов и прилет в Сумах возле ТЦ. Хронология войны — день 1686