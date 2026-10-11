Удар по мосту у Ростові та падіння уламків дронів у Дніпрі і Києві. Хронологія війни - день 1691
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11 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі неділя, 11 жовтня. Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста дронами. Унаслідок російських ударів пошкоджено цивільні будинки. Водночас БПЛА атакувати міст у Ростові.
Як проходить 1691-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Уламки збитого шахеда влучили у багатоповерховий будинок у Самарському районі Дніпра.
У самому центрі Ростова-на-Дону під обстріл потрапив один з найважливіших мостів міста – атаковано розвідний міст. Розвідний міст забезпечує прохід суден по річці у глиб Росії.
У Дарницькому районі Києва падіння уламків БпЛА на відкритій території. Пошкоджені декілька авто. Без пожежі.
Із ситуацією в Україні 10 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а у Дніпрі вибух. Хронологія війни — день 1690
Про новини та події 9 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Атака на Дніпровський район та затримання українців в Австрії. Хронологія війни — день 1689
Про те, що відбувається 8 жовтня, читайте у трансляції: Українська делегація прямує у США, а у Києві згорів будинок через приліт. Хронологія війни — день 1688