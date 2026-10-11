Удар по мосту у Ростові та падіння уламків дронів у Дніпрі і Києві. Хронологія війни - день 1691

11 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі неділя, 11 жовтня. Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста дронами. Унаслідок російських ударів пошкоджено цивільні будинки. Водночас БПЛА атакувати міст у Ростові.

Як проходить 1691-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Уламки збитого шахеда влучили у багатоповерховий будинок у Самарському районі Дніпра.

У самому центрі Ростова-на-Дону під обстріл потрапив один з найважливіших мостів міста – атаковано розвідний міст. Розвідний міст забезпечує прохід суден по річці у глиб Росії.

Опори розвідного мосту горять

Розвідний міст у Ростові

У Дарницькому районі Києва падіння уламків БпЛА на відкритій території. Пошкоджені декілька авто. Без пожежі.

Із ситуацією в Україні 10 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а у Дніпрі вибух. Хронологія війни — день 1690

Про новини та події 9 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Атака на Дніпровський район та затримання українців в Австрії. Хронологія війни — день 1689

Про те, що відбувається 8 жовтня, читайте у трансляції: Українська делегація прямує у США, а у Києві згорів будинок через приліт. Хронологія війни — день 1688