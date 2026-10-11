Удар по мосту в Ростове и падение обломков дронов в Днепре и Киеве. Хронология войны — день 1691

11 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 11 октября. Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города дронами. В результате российских ударов повреждены гражданские дома. В то же время, БПЛА атаковать мост в Ростове.

Как проходит 1691-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Обломки сбитого шахеда попали в многоэтажное здание в Самарском районе Днепра.

В самом центре Ростова-на-Дону под обстрел попал один из важнейших мостов города – атакован разводной мост. Разводной мост обеспечивает проход судов по реке вглубь России.

Опоры разводного моста горят

Разводной мост в Ростове

В Дарницком районе Киева падение обломков БПЛА на открытой территории. Повреждены несколько автомобилей. Без пожара.

С ситуацией в Украине 10 октября можно ознакомиться в этом материале: В Запорожье выросло количество пострадавших, а в Днепре взрыв. Хронология войны — день 1690

О новостях и событиях 9 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Атака на Днепровский район и задержание украинцев в Австрии. Хронология войны — день 1689

О том, что происходит 8 октября, читайте в трансляции: Украинская делегация следует в США, а в Киеве сгорел дом из-за прилета. Хронология войны — день 1688