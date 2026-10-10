Сплошные развалины: что известно о последствиях удара по центру Одессы (видео)
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Удар пришелся по центральной части города
Вечером, 10 октября, россияне нанесли воздушный удар по историческому центру Одессы. На месте попадания бушует пожар и заметны масштабные разрушения административного здания.
Об этом сообщают местные паблики. Информация о пострадавших выясняется.
На кадрах видно, как улицы города заполонил дым от пожара, начавшегося после взрыва. В здании, в которое попал российский боеприпас, разрушены верхние этажи.
"Первые видео с места российской атаки по центру Одессы", — говорится в сообщении.
Начальник Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что враг попал в административное здание. Но информации о возможных пострадавших и других деталей он не сообщил.
"Враг атаковал Одессу. Есть повреждения админздания. Детали выясняем", — написал Лысак.
Информация о попадании в административное здание подтверждается и украинскими журналистами. Отмечается, что россияне целились по серверам интернет-провайдера.
"РФ ударила по админзданию в центре Одессы. Россия* пишет, что целились по серверам интернет-провайдера", — написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атаковала Киев баллистикой и дронами — есть попадания, проблемы со светом и метро.