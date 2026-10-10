Суцільні руїни: що відомо про наслідки удару по центру Одеси (відео)

Удар припав по центральній частині міста

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Увечері, 10 жовтня, росіяни завдали повітряного удару по історичному центру Одеси. На місці влучання вирує пожежа та помітні масштабні руйнування адміністративної будівлі.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Інформація про постраждалих наразі з'ясовується.

На кадрах видно, як вулиці міста заполонив дим від пожежі, яка розпочалась після вибуху. В будівлі, в яку влучив російський боєприпас зруйновані верхні поверхи.

"Перші відео з місця російської атаки по центру Одеси", — йдеться у повідомленні.

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що ворог влучив в адміністративну будівлю. Але інформації про можливих постраждалих та інших деталей він не повідомив.

"Ворог атакував Одесу. Є пошкодження адмінбудівлі. Деталі зʼясовуємо", — написав Лисак.

Інформація про влучання в адміністративну будівлю підтверджується й українськими журналістами. Зазначається, що росіяни нібито цілились по серверах інтернет-провайдера.

"РФ вдарила по адмінбудівлі в центрі Одеси. Р*сня пише, що цілились по серверах інтернет-провайдера", — написав воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія атакувала Київ балістикою і дронами — є влучання, проблеми зі світлом та метро.