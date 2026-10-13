Россияне ударили по еще одной многоэтажке в Харькове. Хронология войны — день 1693

13 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 13 октября. Россияне продолжают терроризировать украинские войска. Под прицелом оказываются жилые дома и гражданская инфраструктура. Также не прекращается энергетический террор, в результате которого энергетики вынуждены вводить графики отключений света.

Как проходит 1693-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Прилет еще в одну многоэтажку в самом центре Харькова — весь двор охватил огонь, — Терехов. Враг только за 2 часа запустил по городу 10 ракет – атака намеренно происходила в три волны.

Путин не сядет за стол переговоров, пока Россия не захватит оставшиеся 11% Донбасса — Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю

Но США хотят, чтобы Украина прекратила удары по российским НПЗ. Там полагают, что это поможет смягчить позицию Москвы и вернуть Россию за стол переговоров.

О происходящем 12 октября читайте в трансляции: Удар по дому в Харькове и последствия атаки в Киеве. Хронология войны — день 1692

С ситуацией в Украине 11 октября можно ознакомиться в этом материале: Удар по магазину в Песочине и одностороннее "энергетическое перемирие". Хронология войны — день 1691

О новостях и событиях 10 октября "Телеграф" рассказывал здесь: В Запорожье выросло количество пострадавших, а в Днепре взрыв. Хронология войны — день 1690