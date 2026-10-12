Вырва посреди двора и сгоревшие авто: как выглядит многоэтажка в Киеве после удара россиян (репортаж Яна Доброносова)

Враг продолжает террористические удары по столице Украины

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Вечером, 12 октября, россияне атаковали Киев реактивными "шахедами". Один из беспилотников попал в жилой дом — погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте российскогого удара. На фото он показал масштабы разрушений, и как спасатели ликвидируют последствия атаки врага.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, россияне ударили дроном в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе на уровне 12-16 этажей. Также во дворе загорелись автомобили.

Россияне атаковали жилую многоэтажку в Киеве. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Позже он уточнил, что один человек погиб. Еще 11 получили ранения, трое из них были госпитализированы.

Россияне атаковали жилую многоэтажку в Киеве. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Посреди двора в атакованном жилом комплексе образовалась большая воронка. Повсюду разбросаны элементы фасада и битое стекло.

На месте атаки значительные разрушения. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На месте атаки значительные разрушения. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На месте атаки значительные разрушения. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В результате удара загорелись автомобили на парковке во дворе ЖК. После ликвидации пожара от них остались только кузова.

Во дворе сгорело много автомобилей. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Во дворе сгорело много автомобилей. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Жители дома вынуждены ждать пока спасатели погасят все очаги пожара. Однако некоторые уже начали убирать остатки оконных рам и битое стекло. Многие люди держат на руках своих детей и домашних любимцев.

Люди ждут окончательной ликвидации пожара. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди держат на руках домашних питомцев. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди ждут окончательной ликвидации пожара. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Кто-то сразу начал убирать битое стекло. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Место удара ограждено заградительной лентой. А посреди двора лежит реактивный двигатель российского беспилотника.

Люди ждут за ограждающей лентой. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Реактивный двигатель российского беспилотника лежит возле дома. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Вечером в результате попадания вражеского дрона пострадала многоэтажка на левом берегу Киева. Выбиты окна, автомобили сгорели. Информация о пострадавших уточняется", — рассказал Ян Доброносов.

Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова о жуткой картине в Киеве во время, объявленного Дональдом Трампом "энергетического перемирия" между Украиной и РФ.