Вырва посреди двора и сгоревшие авто: как выглядит многоэтажка в Киеве после удара россиян (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Враг продолжает террористические удары по столице Украины
Вечером, 12 октября, россияне атаковали Киев реактивными "шахедами". Один из беспилотников попал в жилой дом — погиб один человек, еще 11 получили ранения.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте российскогого удара. На фото он показал масштабы разрушений, и как спасатели ликвидируют последствия атаки врага.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, россияне ударили дроном в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе на уровне 12-16 этажей. Также во дворе загорелись автомобили.
Позже он уточнил, что один человек погиб. Еще 11 получили ранения, трое из них были госпитализированы.
Посреди двора в атакованном жилом комплексе образовалась большая воронка. Повсюду разбросаны элементы фасада и битое стекло.
В результате удара загорелись автомобили на парковке во дворе ЖК. После ликвидации пожара от них остались только кузова.
Жители дома вынуждены ждать пока спасатели погасят все очаги пожара. Однако некоторые уже начали убирать остатки оконных рам и битое стекло. Многие люди держат на руках своих детей и домашних любимцев.
Место удара ограждено заградительной лентой. А посреди двора лежит реактивный двигатель российского беспилотника.
"Вечером в результате попадания вражеского дрона пострадала многоэтажка на левом берегу Киева. Выбиты окна, автомобили сгорели. Информация о пострадавших уточняется", — рассказал Ян Доброносов.
Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова о жуткой картине в Киеве во время, объявленного Дональдом Трампом "энергетического перемирия" между Украиной и РФ.