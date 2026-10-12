Вирва посеред двору та згорівші авто: як виглядає багатоповерхівка у Києві після удару росіян (репортаж Яна Доброносова)

Ворог продовжує терористичні удари по столиці України

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Увечері, 12 жовтня, росіяни атакували Київ реактивними "шахедами". Один з безпілотників влучив в житловий будинок — загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці російського удару. На фото він показав масштаби руйнувань та як рятувальники ліквідовують наслідки атаки ворога.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, росіяни вдарили дроном в 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі на рівні 12-16 поверхів. Також у дворі спалахнули автомобілі.

Росіяни атакували житлову багатоповерхівку в Києві. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Пізніше він уточнив, що одна людина загинула. Ще 11 отримали поранення, троє з них госпіталізовані.

Росіяни атакували житлову багатоповерхівку в Києві. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Посеред двору в атакованому житловому комплексі утворилась велика вирва. Повсюди розкидані елементи фасаду та бите скло.

На місці атаки значні руйнування. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На місці атаки значні руйнування. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На місці атаки значні руйнування. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Внаслідок удару загорілись автомобілі на паркувальному майданчику у дворі ЖК. Після ліквідації пожежі від них залишились лише кузови.

У дворі згоріло багато автомобілів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

У дворі згоріло багато автомобілів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Жителі будинку вимушені чекати поки рятувальники погасять всі осередки пожежі. Проте дехто вже розпочав прибирати залишки віконних рам та бите скло. Багато людей тримають на руках своїх дітей та домашніх улюбленців.

Люди чекають на остаточну ліквідацію пожежі. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди тримають на руках домашніх улюбленців. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди чекають на остаточну ліквідацію пожежі. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Дехто відразу розпочав прибирати бите скло. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Місце удару огороджене загороджувальною стрічкою. А посеред двору лежить реактивний двигун російського безпілотника.

Люди чекають за огороджувальною стрічкою. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Реактивний двигун російського безпілотника лежить поблизу будинку. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Ввечері внаслідок влучання ворожого дрона постраждала багатоповерхівка на лівому березі Києва. Вибиті вікна, автомобілі згоріли. Інформація про постраждалих уточнюється", — розповів Ян Доброносов.

Раніше "Телеграф" показував репортаж Яна Доброносова про моторошну картину в Києві під час, оголошеного Дональдом Трампом "енергетичного перемир’я" між Україною та РФ.