Последствия прилета по дому в Киеве и угроза новых ударов. Хронология войны — день 1694

14 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 14 октября. Россияне продолжают ежедневно атаковать украинские города. Враг попал по дому в Киеве. Также остается напряженной ситуацией на фронте. За минувшие сутки произошло 202 боевых столкновения.

Как проходит 1694-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:38 Поврежден логистический распределительный центр компании "Эпицентр", расположенный в Хмельницком. Россияне нанесли 10-й удар в день по последнему логистическому хабу: больше их по Украине не осталось.

Логистический распределительный центр компании "Эпицентр" в Хмельницком

В Ростове взорвался еще один резервуар на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода. Пламя поднимается на десятки метров. Этот объект уже атаковали 10 октября.

Число пострадавших в Киеве выросло до 9. По данным ГСЧС, удалось спасти 8 человек.

Дом в Киеве после попадания. Фото Ян Доброносов

00:00 Тело погибшего обнаружили в 9-этажке, куда было попадание, — Кличко. Предварительно есть информация о 6 пострадавших. С верхних этажей дома происходит эвакуация жильцов.

Российский удар баллистикой по Киеву. Снова без предупреждения от партнеров — Зеленский. Основная мишень – энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете в Киев. ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева.

По данным нашей разведки, россияне готовят новые пуски баллистики.

Дом в Киеве после атаки баллистики

В Хмельницкой области в результате падения обломков загорелась автозаправочная станция. Два человека получили легкие ранения. Всего в течение суток в области уже шесть травмированы, сообщил руководитель ОВА Тюрин.

О происходящем 13 октября читайте в трансляции: В Киеве прилет в многоэтажку, а партнеры не сообщили о запуске ракет. Хронология войны — день 1693

С ситуацией в Украине 12 октября можно ознакомиться в этом материале:Удар по дому в Харькове и последствия атаки в Киеве. Хронология войны — день 1692

О новостях и событиях 11 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Удар по магазину в Песочине и одностороннее "энергетическое перемирие". Хронология войны — день 1691