Последствия прилета по дому в Киеве и угроза новых ударов. Хронология войны — день 1694
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14 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре среда, 14 октября. Россияне продолжают ежедневно атаковать украинские города. Враг попал по дому в Киеве. Также остается напряженной ситуацией на фронте. За минувшие сутки произошло 202 боевых столкновения.
Как проходит 1694-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:38 Поврежден логистический распределительный центр компании "Эпицентр", расположенный в Хмельницком. Россияне нанесли 10-й удар в день по последнему логистическому хабу: больше их по Украине не осталось.
В Ростове взорвался еще один резервуар на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода. Пламя поднимается на десятки метров. Этот объект уже атаковали 10 октября.
Число пострадавших в Киеве выросло до 9. По данным ГСЧС, удалось спасти 8 человек.
00:00 Тело погибшего обнаружили в 9-этажке, куда было попадание, — Кличко. Предварительно есть информация о 6 пострадавших. С верхних этажей дома происходит эвакуация жильцов.
Российский удар баллистикой по Киеву. Снова без предупреждения от партнеров — Зеленский. Основная мишень – энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете в Киев. ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева.
По данным нашей разведки, россияне готовят новые пуски баллистики.
В Хмельницкой области в результате падения обломков загорелась автозаправочная станция. Два человека получили легкие ранения. Всего в течение суток в области уже шесть травмированы, сообщил руководитель ОВА Тюрин.
О происходящем 13 октября читайте в трансляции: В Киеве прилет в многоэтажку, а партнеры не сообщили о запуске ракет. Хронология войны — день 1693
С ситуацией в Украине 12 октября можно ознакомиться в этом материале:Удар по дому в Харькове и последствия атаки в Киеве. Хронология войны — день 1692
О новостях и событиях 11 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Удар по магазину в Песочине и одностороннее "энергетическое перемирие". Хронология войны — день 1691