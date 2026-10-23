Маск снял ограничение Starlink, Россия атакует дронами. Хронология войны — день 1703

23 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 23 октября. Глава Кремля Владимир Путин сделал ряд "миротворческих" заявлений о якобы нежелании воевать и готовности к переговорам, однако агрессор продолжает обстреливать мирных украинцев и терроризировать население дронами. Остается напряженной ситуация и на фронте, хотя за минувшие сутки и несколько упало количество боевых столкновений.

Как проходит 1703-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В ряде районов Украины тревога из-за дроновой опасности.

Трамп об информации, что он звонил Маске, чтобы тот снял ограничения Starlink для Украины: "Я не хочу это комментировать. Знаете, звонил ли я или кто-то другой — это не имеет никакого значения. В конце концов, главное то, что он вернул доступ".

Силы обороны Украины с начала года поразили 408 тысяч российских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

В Германии с начала этого года по 19 августа зафиксировали 1034 случая пролета беспилотников над объектами критической инфраструктуры, военными объектами и предприятиями оборонной промышленности, об этом свидетельствуют внутренние документы Совместного центра противодействия гибридным угрозам (GAZ Hybrid), пишет CORRECTIV.

Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои в Украине 23.10.2026

С ситуацией в Украине 22 октября можно ознакомиться в этом материале: Вызывающие заявления Путина и удар по Житомирской трассе. Хронология войны — день 1702

О новостях и событиях 21 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Россия согласилась на трехсторонние мирные переговоры. Хронология войны – день 1701

О том, что происходило 20 октября, читайте в трансляции: Итоги встречи в Осло и шквал заявлений Трампа. Хронология войны — день 1700