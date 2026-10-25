Удар по Харькову и отключение света в Донецке. Хронология войны — день 1705

25 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 25 октября. Россия продолжает систематически атаковать Украину дронами, в результате чего продолжаются отключение света в разных регионах. В то же время заметно уменьшилось число боевых столкновений на фронте, хотя самым горячим направлением по-прежнему остается Покровский.

Как проходит 1705-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Генштаб ВСУ: по состоянию на 22:00 с начала суток 24 октября на фронте произошло 117 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками, больше всего враг пытался атаковать на Покровском направлении.

Реактивный дрон атаковал Новобаварский район Харькова, один человек пострадал.

Партизаны "АТЕШ" сообщают о взрывах в оккупированных Донецке и Бердянске. Также каналы пишут, что в некоторых районах Донецка пропал свет.

Карта боевых действий DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои в Украине 25.10.2026

О новостях и событиях 24 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Споры с Маском из-за Starlink и атаки на энергообъект в Винницкой области. Хронология войны — день 1704

О том, что происходило 23 октября читайте в трансляции: Прекращение огня в районе Олешек и атака на важный завод в Орле. Хронология войны — день 1703

С ситуацией в Украине 22 октября можно ознакомиться в этом материале: Вызывающие заявления Путина и удар по Житомирской трассе. Хронология войны — день 1702