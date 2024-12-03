На війні з Росією загинув український поет та кіносценарист (фото)

Йому мало виповнитись 57 років

У війні проти Росії майже щодня гинуть захисники України. Цього разу сумна звістка сколихнула Луцьк, адже своє життя віддав боєць Мирослав Герасимович (справжнє прізвище Кулик).

Про це повідомив його брат Тарас Кулик у Facebook. За його словами, поет, прозаїк і кіносценарист загинув 25 листопада на фронті.

"У бою з Росією віддав своє життя мій брат – Мирослав Кулик в місті Авдіївка Донецької області", – йдеться у повідомленні.

Мирослав Герасимович (Кулик)

Зазначається, що Кулик – воїн ЗСУ, поет, прозаїк, кіносценарист, музикант, фундатор Школи вільних мистецтв імені Вечірнього Простору. Він народився 29 листопада 1967 року у місті Луцьк. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Брат загиблого військового також опублікував уривок вірша:

"На цій землі, старі й малі,

Десь кожен з нас помре.

Тож це, вважай, удача —

Якщо ти смерть зустрів

В борні за попіл предків

Дим рідних вівтарів".

Нагадаємо, нещодавно в Києві відбулась церемонія прощання з загиблим українським військовим Павлом Ведибідою. Боєць віддав життя 13 листопада у бою з російськими окупантами під Часовим Яром, Донецької області. Він боронив Донецький аеропорт та брав участь у Революції Гідності.

Раніше "Телеграф" писав, що українська захисниця Богдана Ніконенко розповіла, як служить на фронті з 2014 року.