На фронті загинув воїн зі Львова, який народився в Росії

Військовий пішов боронити Україну за власним бажанням

Не завжди ті, хто захищає Україну, народились в нашій державі. Роман Єрмаков народився на території Росії, проте це не завадило йому добровольцем, не маючи військового досвіду у дорослому віці стати на оборону держави.

Про загибель Романа повідомили у некролозі від школи №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської, де він навчався. В Львівській міськраді зазначили, що 29 листопада відбулась загальноміська церемонія прощання із Романом Єрмаковим та ще одним загиблим героєм зі Львова, Борисом Баб’яком.

Роман Єрмаков

Роман Єрмаков народився 15 липня 1980 року. Підлітком, у 15 років переїхав з матір’ю та бабусею до Львова. Тут він навчався у школі №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської та закінчив технічний коледж при Національному університеті "Львівська політехніка".

Після закінчення навчання працював у ТОВ "ЕТА", захоплювався грою на барабанах та відеоіграми. Коли Росія напала на Україну, Роман, хоч і не маючи відповідного досвіду, вирішив стати на захист Батьківщини. Він служив у 414 окремому полку ударних безпілотників "Птахи Мадяра" ВМС ЗСУ. Чоловік загинув 26 листопада. Йому було 44 роки. Вдома Романа не дочекались двоє дітей, дружина, мати. Поховають захисника на Личаківському кладовищі.

Раніше "Телеграф" розповідав про прощання на Дніпропетровщині з Євгеном Кучинським. Він загинув у Запорізькій області.