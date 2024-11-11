Було всього 22: в Україні загинув британський доброволець (фото)

Він хотів бути похованим в Україні

Серед молодих чоловіків, які віддали своє життя за Україну, не тільки громадяни нашої держави. Каллум Тіндал-Дрейпер з Великої Британії служив у четвертому батальйоні Інтернаціонального легіону.

Про його загибель сповістила мати Каллума Керолайн Тіндал в дописі на Facebook. Юнак загинув боронячи спостережний пункт 5 листопада. Керолайн написала, що "Його взвод називає його "героєм" і "найвідважнішим".

Каллуму Тіндал-Дрейперу було 22 роки. Він приїхав до України в червні, щоб приєднатися до боротьби проти Росії. Перед тим як приїхати на війну, юнак сказав родині, що готовий до ризиків, з якими він зустрінеться і не погодився на вмовляння залишитися у Великій Британії. Батько юнака в коментарі BBC розповів, що його син вважав те, що відбувається в Україні, жахливим і хотів "заступитися за людей".

Каллум Тіндал-Дрейпер служив в Інтернаціональному легіоні

Каллум жив в Ганніслейку в Корнуоллі, проте хотів бути похованим в Україні, адже тут за словами родини, зрозумів, хто він є насправді та яка його ціль в житті. Якщо родина отримає тіло військового вони планують виконати його останню волю.

Каллум закінчив коледж при військовій академії Duchy College Military and Protective Services Academy. У некролозі зазначають, що він був зразковим студентом та високоморальним юнаком. Ще до початку служби в Інтернаціональному легіоні він долучався до збору волонтерської допомоги для України.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель депутата з Криворіжжя Сергія Применко. Воїн поліг на Донеччині.