Отримував відзнаку від президента: на війні загинув український дзюдоїст

Спортсмен виступав у дзюдо на ветеранському рівні

На війні проти російських окупантів загинув український дзюдоїст Євген Корогод. Нещодавно війна забрала ексфутболіста Дмитра Богачова, який захищав кольори збірної України на юнацькому рівні.

Про смерть дзюдоїста повідомила Федерація дзюдо України в telegram. Євген прийшов у спорт вже у дорослому віці та виступав на ветеранському рівні у ваговій категорії до 73 кг у віковому дивізіоні 40-45 років.

"Комісія з розвитку спорту ветеранів Федерації дзюдо України та вся команда ФДУ висловлюють співчуття рідним та близьким Євгена Корогода. Вічна пам’ять захиснику України", — йдеться у повідомленні.

На рахунку Євгена бронзова медаль чемпіонату України серед ветеранів. У дніпровському спортивному клубі "Тайфу Дзюдо", де займався спортсмен, Корогода згадують як дуже добру, дружню, миролюбну людину.

Герой захищав країну ще з 2014 року, а у 2022 році отримав відзнаку від Президента України "За оборону України".

Нагадаємо, у червні на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Крім того, під Бахмутом не стало футболіста з Бучі Олега Макаренка.