Получал отличие от президента: на войне погиб украинский дзюдоист

Спортсмен выступал в дзюдо на ветеранском уровне

На войне против российских оккупантов погиб украинский дзюдоист Евгений Корогод. Недавно война забрала экс-футболиста Дмитрия Богачева, который защищал цвета сборной Украины на юношеском уровне.

О смерти дзюдоиста сообщила Федерация дзюдо Украины в telegram. Евгений пришел в спорт уже во взрослом возрасте и выступал на ветеранском уровне в весовой категории до 73 кг в возрастном дивизионе 40-45 лет.

"Комиссия по развитию спорта ветеранов Федерации дзюдо Украины и вся команда ФДУ выражают соболезнования родным и близким Евгения Корогода. Вечная память защитнику Украины", — гласит сообщение.

На счету Евгения бронзовая медаль чемпионата Украины среди ветеранов. В днепровском спортивном клубе "Тайфу Дзюдо", где занимался спортсмен, Корогода вспоминают как очень доброго, дружественного, миролюбивого человека.

Герой защищал страну еще с 2014 года, а в 2022 году получил отличие от Президента Украины "За оборону Украины".

Напомним, в июне на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Кроме того, под Бахмутом не стало футболиста из Бучи Олега Макаренко.