Воевал под Авдеевкой: на фронте погиб футболист сборной Украины

Спортсмен отдал жизнь за Украину

На войне против российских оккупантов погиб 32-летний экс-футболист, воспитанник сумского футбола, Дмитрий Богачев. Защитник Украины воевал в районе Авдеевского коксохимического завода под Авдеевкой (Донецкая область).

О гибели воина сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном telegram-канале. Спортсмен после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ВСУ.

"От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия", — гласит сообщение.

Отметим, Дмитрий выступал за такие клубы: "Сумы", "Виктория" (Николаевка), "Тростянец" и "Орлет" из Польши. Кроме того, на его счету один матч за сборную Украины U-20.

Напомним, в июне на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Кроме того, на войне против РФ оборвалась жизнь защитника Украины, бывшего полузащитника команды "Хатки" с Тернопольщины Назара Соколовского. Под Бахмутом (Донецкая область) не стало футболиста из Бучи Олега Макаренко, который пошел добровольцем освобождать Киевщину от захватчиков.