На войне погиб соратник Порошенко, который считался безвести пропавшим полтора года

У мужа осталась жена и двое детей

На войне с Россией погиб член партии "Европейская Солидарность" Станислав Курсон. Мужчина считался пропавшим без вести больше года, но недавно стало известно о его гибели на Бахмутском направлении 1 марта 2023 года.

О потере военного сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко. Он рассказал, что это уже 98-й партиец, погибший на фронте.

Кем был Станислав Курсон

Станислав Курсон встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Он служил в рядах 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. По словам собратьев, Курсон был надежным плечом и опорой для своих сослуживцев.

Погибший оставил дома жену, двоих детей и мать. Как отметил Порошенко, Курсон не мог мириться с произволом россиян на украинской земле, поэтому и решил взять в руки оружие.

В Европейской Солидарности Станислава помнят как активного партийца. В Андрушевском обществе его знали как успешного предпринимателя. Для родных он навсегда останется лучшим мужем и отцом.

Также ранее "Телеграф" также рассказывал, что на фронте погиб мужчина известной украинской защитницы. Проститься с ним пришел и Порошенко.