На войне овладел четырьмя профессии: под Волчанском погиб студент Львовской политехники (фото)

Проходил службу погибший воин в пограничных войсках

Львовщина простилась еще с одним героем. Юрий Батюк являлся студентом Львовской политехники, учился на кафедре внешнеэкономической и таможенной деятельности. Он погиб 29 августа во время выполнения боевого задания возле Волчанска на Харьковщине.

Юноше было всего 24 года. Отдать последнюю честь ему смогли более чем через месяц после его гибели — Львовская ОВА сообщила о церемонии прощания 3 октября.

Юрий родился 5 мая 2000 года в селе Стоянов, был студентом-заочником, учился менеджменту. В начале полномасштабной войны стал на защиту Украины, служил в Сумской, Донецкой, Волынской, Харьковской областях.

За время службы побывал и пограничником, и пехотинцем, и помощником минометчика. После второй травмы стал оператором дронов. За два года полномасштабной войны получил немало наград, среди которых "Золотой крест", нагрудный знак "За мужество в охране государственной границы".

Юрий Батюк

Награды Юрия Батюка

На кафедре внешнеэкономической и таможенной деятельности Львовской политехники сообщили, что юноша до поступления окончил санаторную школу-интернат. В 2021 году отслужил срочную службу и в ряды Сил обороны присоединился в мае 2022 в составе Краматорского пограничного отряда. За время своей службы получил контузию и отравление газом под Водяным Донецкой области, затем повредил руку. После реабилитации вернулся на фронт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели на фронте Василия Особы — зятя убитого языковеда Ирины Фарион. Об этом сообщила его супруга.