"Моя любовь...": зять Фарион погиб на войне (фото)

Дома у военного осталась супруга, дочь и сын

В бою за Украину на Северском направлении погиб муж дочери Ирины Фарион Василий Особа. Он защищал нашу страну в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж".

Об этом в воскресенье, 6 октября, на своей странице в Facebook рассказала супруга погибшего София Семчишин. Она опубликовала семейные фотографии и коротко оповестила о случившемся:

"Горите в аду подонки! Василий Особа убит. Моя любовь".

На трагедию в семье дочери Фарион отреагировал Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Он написал такие слова:

"В бою с оккупантами на Северском направлении погиб украинский воин, патриот, наш побратим, боец ​​Легиона Свободы, минометчик, старший солдат Василий Особа. Василий защищал Украину в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" и отдал жизнь за Государство. Соболезнования родителям, Софии, Еве и Диме. Мы рядом, дорогие. Держитесь. Вечная память и слава Герою".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 июля 2024 года во Львове на известную украинскую филологиню и языковед Ирину Фарион покушались. Женщине выстрелили в висок и через несколько часов она скончалась в больнице. Через несколько дней подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко. Молодой человек не признает своей вины. Его родители тоже не верят, что сын мог убить и называют его патриотом.