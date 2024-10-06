"Моя любов...": зять Фаріон загинув на війні (фото)

Вдома у військового залишилася дружина, дочка та син

У бою за Україну на Сіверському напрямку загинув чоловік дочки Ірини Фаріон Василь Особа. Він захищав нашу країну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".

Про це у неділю, 6 жовтня, на своїй сторінці у Facebook розповіла дружина загиблого Софія Семчишин. Вона опублікувала сімейні фотографії й коротко сповістила про те, що сталося:

"Горіть у пеклі покидьки! Василя Особу вбито. Моя любов".

На трагедію у родині доньки Фаріон відреагував Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Він написав такі слова:

"У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа. Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" і віддав життя за Державу… Співчуття батькам, Софії, Еві та Дімі. Ми поруч, дорогі. Тримайтеся. Вічна памʼять і слава Герою!".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 липня 2024 року у Львові на відому українську філологиню та мовознавець Ірину Фаріон робили замах. Жінці вистрілили у скроню і через кілька годин вона померла в лікарні. Через кілька днів підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко. Молода людина не визнає своєї провини. Його батьки також не вірять, що син міг убити й називають його патріотом.