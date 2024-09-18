"Фронт не ждет": на войне погиб ультрас "Карпат" и медик батальона спецназначения Роман Луцик

На фронте он был с мая 2022 года

Львовская община понесла еще одну невосполнимую утрату. 18 сентября в последний путь провели Романа Луцика.

Футбольный болельщик, фанат львовских "Карпат" и одновременно боец 5 батальона специального назначения "Любарт" бригады НГУ "Азов" Роман Луцик погиб спасая жизнь побратимов. Роман родился в Ровенской области, когда ему было 7 лет семья проехала во Львов.

Он был участником Евромайдана, в начале войны в 2014 году проходил тактические учения от "Азова". С началом полномасштабного вторжения РФ присоединился к волонтерской деятельности, однако оставаться в тылу не смог. В мае 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины. С апреля 2024 стал боевым медиком роты в составе 12 бригады оперативного назначения. Российские оккупанты отняли его жизнь во время эвакуации раненых.

Роман был активен в соцсетях. В своем последнем сообщении в августе он писал: "Все верят в Украину. Как и мы. Как и те, кто нам помогает. Нужно быть готовыми воевать долго", — говоря о том, что задача выйти на границы 1991 года почти недостижима. Он призвал украинцев как можно больше помогать войску и становиться к обороне государства: "Помогайте, будьте активнее и поддерживайте военных и их сборы. Фронт не ждет".

Роман Луцик /фото из instagram бойца

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