Член партии Порошенко погиб на войне: он был офицером ССО и многодетным отцом

Военный погиб, освобождая родную Херсонщину

Украина каждый день теряет героев. Офицер Сил Специальных Операций, старший лейтенант ВСУ Андрей Гринюк погиб, защищая государство от захватчиков. Ему было 59 лет.

Об этом написали на странице Новокаховского общества в Facebook. Мужчина был из оккупированной Новой Каховки. В начале вторжения в феврале он вывез семью и вступил в ряды Сил обороны. У мужчины был военный опыт. В 2015-2016 годах он принимал участие в боевых действиях в Луганской и Донецкой областях.

"За все время службы имел и ранения, и высокие награды, а главное — заслужил любовь и уважение побратимов. Потому что Андрей был образцом для всех: мужественным, надежным, верным присяге воином. Команда "Европейской Солидарности" им гордится", — пишет эксглава государства Петр Порошенко.

Андрей Гринюк

Андрей Гринюк родился в 1965 году в Красногоровке Марьинского района Донецкой области. Учился уже в Новой Каховке, занимался бизнесом. В 2014 году по контракту ушел на службу. В 2019 году уже после службы баллотировался в Верховную Раду по Новокаховскому избирательному округу. 13 сентября 2024 Андрей Гринюк погиб, выполняя боевое задание на родной Херсонщине. У павшего защитника остались жена, сестра, две дочери и трое сыновей, двоим из которых нет 18 лет.

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